السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتفقد سير العمل بالمراكز الميدانية



تبوك 05 رمضان 1440 هـ الموافق 10 مايو 2019 م واس

قام مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد المهندس أحمد بن محمد الشهراني اليوم, بجولة تفقدية على الشعبة الميدانية بشرق تبوك وقسم الإسناد والاحتياط بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك.

وجرى خلال الجولة الوقوف على مستوى الأداء، وتفقد التجهيزات الفنية والميدانية والآلية، ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ يتطلب تدخل فرق الدفاع المدني.

ونقل العميد الشهراني لمنسوبي تلك الجهات تهاني معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو بمناسبة حلول الشهر الكريم, وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطن والمقيم، والاستعداد والتهيؤ لأي طارئ لا قدر الله خاصةً في هذا الشهر الفضيل.

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