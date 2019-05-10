السعودية اليوم / "واس" ترصد جهود رجال الأمن في القصيم خلال شهر رمضان

بريدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

إعداد / عبدالله الغيداني تصوير / عويد العويد

تؤدي الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم ممثلةً بدوريات الأمن والمرور والشرطة والقوة الخاصة لأمن الطرق مهام ومسؤلياتٍ عدة في حفظ الأمن والنظام خلال شهر رمضان المبارك بكلٍ حرص واهتمام لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة والراحة للمواطنين والمقيمين، بتنسيقٍ وتكاملٍ فيما بينها على مدار الساعة, بمتابعة وإشراف من مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي القحطاني.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية مجموعة من رجال الأمن وهم يؤدون مهامهم الأمنية بكل جدارة واقتدار، ويتناولون إفطارهم الرمضاني أثناء تأديتهم واجبهم الأمني في دورياتهم المنتشرة في مختلف الأماكن العامة بالقصيم وأعينهم تحرس المكان.

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وتشهد الطرق والميادين الرئيسة والأسواق والمجمعات التجارية والجوامع والأحياء السكنية تواجدًا أمنيًا يتزامن مع حلول هذا الشهر الفضيل، وبدء موسم الإجازة السنوية، وما تشهده المنطقة من كثافة ملحوظة في أعداد الزائرين والمسافرين وسالكي الطريق العابرين لبيت الله الحرام أو المسجد النبوي الشريف، وذلك سعيًا في تقديم أفضل الخدمات الأمنية والمرورية للمواطنين والمقيمين، إذ تتظافر الجهود الأمنية في تسهيل حركة السير وفك الاختناقات المرورية والتعامل مع جميع البلاغات الواردة، والقيام بالحملات الأمنية الميدانية الشاملة لضبط ورصد المخالفات، إلى جانب تقديم أعمال النجدة والعون والمساعدة للمحتاجين والمستحقين.

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