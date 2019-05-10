السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يزور المرضى المنومين بمستشفيات المنطقة



عرعر 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

زار عدد من موظفي ومتطوعي فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، المرضى والمنومين في عدد من مستشفيات المنطقة، حيث قدموا لهم باقات الورود وذلك بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية محمد بن نايف العنزي أن ما قام به موظفو ومتطوعو الهيئة هو إيمان بواجبهم الديني والإنساني والوطني، منوهًا إلى أن هذه الزيارات التي كان لها أثر بالغ في نفوسهم أقل ما نقدمه للمرضى والمصابين.

وقدم العنزي شكره لمدير عام الشؤون الصحية عبدالله ولمان العازمي وكافة مديري المستشفيات بالمنطقة، لحسن استقبالهم وتسهيل تحقيق أهداف هذه الزيارة.

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