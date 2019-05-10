السعودية اليوم / تعاوني رفحاء ينظم كلمات يومية لدعاة الجاليات



رفحاء 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء "حياة"، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، كلمات يومية لدعاة الجاليات عن الصيام وآدابه وأخلاق المسلم والعقيدة الصحيحة.

وأوضح المكتب أن مشروع إفطار صائم يهدف إلى نشر المحبّة والتعاطف بين المسلمين من خلال الأنشطة المتنوّعة والبرامج المصاحبة، التي تتمثّل في كلمات ودروس دعوية يلقيها دعاة الجاليات بلغات مختلفة.

وتأتي هذه المبادرات التطوعية التي تظهر جلية في شهر رمضان، ويتولاها أبناء الوطن ويدعمها رجالاته المخلصون، الذين يجعلون من هذه المناسبة فرصةً لإبراز الوجه المشرق للوطن والمواطن بعطائه وكرمه وحرصه على الخير.

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