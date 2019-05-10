السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تقيم دورة تدريبية بعنوان "بناء وصناعة المبادرات"



المدينة المنورة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أقامت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ضمن مشاركتها في مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة، دورة تدريبية بعنوان "بناء وصناعة المبادرات" في أكاديمية المسجد النبوي، قدمها الدكتور أحمد الحازمي وشارك فيها مديرو الإدارات والوحدات في الوكالة، ونقلت عبر الدائرة التلفزيونية للقسم النسائي.

وصاحب الدورة عرض لمبادرة القيم والأخلاق "خير أمة" التي أطلقتها إمارة منطقة المدينة المنورة، وتستمر لمدة سنة كاملة، وشرح لآلية وضوابط المشاركة فيها.

يأتي ذلك ضمن سعي الوكالة في تقديم مبادرات نوعية فاعلة تشارك فيها جميع الإدارات في المسجد النبوي، وقد أطلق مبادرتها الأولى في خير أمة، وتسعى من خلالها لنشر الهوية البصرية لمبادرة القيم والأخلاق، لتصل رسالة المبادرة لزائري المسجد النبوي والعاملين فيه.

ويعمل فريق مبادرة خير أمة على إطلاق عدد من المبادرات النوعية خلال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد من الإدارات العلمية والخدمية.

// انتهى //

23:48ت م

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