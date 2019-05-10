السعودية اليوم / أمطار غزيرة على ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم, أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب، شملت جنوب المحافظة ومراكز الثويله، والحاجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:39ت م

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