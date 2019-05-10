السعودية اليوم / الورشة المتنقلة لخدمة المعتمرين بمنفذ حالة عمار تستأنف نشاطها لموسم العمرة



تبوك 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

تواصل الورشة المتنقلة لخدمة ضيوف الرحمن بمنطقة تبوك، أعمالها في منفذ حالة عمار لخدمة الزوار والمعتمرين التي تنفذها وتشرف عليها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويشارك في أعمال الورشة نخبة من المدربين والمتدربين من الوحدات التدريبية بالمنطقة، وفي تخصصات مهنية مختلفة، تقدم خدمات الدعم والصيانة لوسائط نقل ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة من خلال منفذ حالة عمار، إضافة إلى مساندة كافة الدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ.

وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد دخيل الله المطيري، أن تشغيل الورشة والحرص عليها يأتي من منطلق استشعار الدور المناط بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة ضيوف الرحمن، التي تعتبره واجبًا دينيًا ووطنيًا يشارك فيه الجميع.

وأفاد أن الورشة سٌخرت لها كافة الإمكانات المتاحة لتشارك المؤسسة مع كافة الجهات الأخرى بالمنفذ, لتنفيذ توجيهات وحرص ولاة الأمر – حفظهم الله –, بتهيئة وتجنيد كافة الإمكانات والخدمات لخدمة المعتمرين والزوار القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار على أكمل وجه.

وبين المهندس المطيري أن الورشة يتم تشغيلها سنويًا في كل من موسمي العمرة والحج منذ عام 1428 هـ , وهي تحظى بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

// انتهى //

23:39ت م

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