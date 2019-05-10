السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة تدشّن برنامج "إفطار صائم" بالمنافذ الحدودية البرية



جدة 04 رمضان1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

دشنت وزارة الحج والعمرة في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك برنامج " إفطار صائم " بمراكزها بالمنافذ الحدودية البرية, بالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر ضمن البرنامج الترحيبي

لضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار, الذي يأتي بتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبإشراف وكيل الوزارة لشؤون الزيارة المشرف العام على المنافذ البرية محمد عبدالرحمن البيجاوي، وبمتابعة مدير إدارة المنافذ البرية فيصل بن جمعان الزهراني.

وأوضحت الوزارة أنه تم تأمين عدد 25 ألف وجبة وماء زمزم للمعتمرين العابرين من منفذ حالة عمار, وتأمين 5000 وجبة ومصاحف في منفذ الحديثة، في حين تم تزويد منفذ الرقعي بـ 5000 وجبة وعبوات مياه زمزم, بالإضافة إلى تأمين أكثر من 10000 وجبة وعبوات مياه زمزم للمعتمرين العابرين عبر منفذ البطحاء.

وأشارت إلى أن البرنامج حضي بتفاعل من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة من إمارات المناطق والهيئة العامة للجمارك والمديرية العامة للجوازات وتعاونهم لإنجاح البرنامج الذي يعكس الصورة الحقيقية لما تقدمه المملكة تجاه ضيوف بيت الله الحرام.

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23:39ت م

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