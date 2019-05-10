السعودية اليوم / حرم أمير القصيم ترعى حفل غرفة القصيم "ليلة رمضانية"



بريدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

رعت حرم أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل الرئيسة الفخرية للجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم اليوم, حفل "ليلة رمضانية" الذي يقيمه مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم, بمقر فندق جولدن توليب بمدينة بريدة, بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, وعضوات مركز ولجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم, تلا ذلك كلمة غرفة القصيم ألقتها مديرة مركز سيدات الأعمال هيلة بنت محمد الصقعبي، قدمت من خلالها الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير المنديل على رعايتها ودعمها الدائم للمرأة بالمنطقة في شتى المجالات, مؤكدة أن المركز يمثل أحد شعارات غرفة القصيم العملية التي تترجم أحد شعاراتها وبعض أهدافها ومحاورها, مؤكدة أن اللجنة هي أحد أهم المراحل التي تسهم في نقل إطار القول إلى مجال الفعل، في تعزيز قيادة مجالات عمل المرأة

بعد ذلك ألقت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام بنت صالح القفاري كلمة أشارت فيها إلى أن منطقة القصيم تزخر بالعديد من المشاريع الريادية وبسيدات أعمال متميزات يدرن العديد من المشروعات النوعية, ولجنة سيدات الأعمال هي إحدى اللجان المشكلة بغرفة القصيم، والخادمة للقطاع النسائي والمساهمة في تنمية وتمكين المرأة، توافقًا مع رؤية المملكة 2030, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو حرم أمير منطقة القصيم على تشريفها ودعمها الدائم للجنة.

بعدها ألقت راعية الحفل صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, كلمة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من فقرات متنوعة وجهود مبذولة, مؤكدة أن التميز والإبداع هو من سمات المرأة السعودية في هذا الوطن المبارك, مشيرة إلى أن تمكين المرأة في شتى المجالات أسهم بشكل كبير في صناعة المستقبل، من خلال مواصلة تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة, منوهة إلى أن الدولة ـ أعزها الله ـ تسير وفق تطلعات منشودة، والوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ـ بإذن الله ـ بتظافر الجهود وتكاتف الجميع, مقدمة شكرها لمركز ولجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم, مثنية على الجهود المباركة التي يبذلها كافة فريق العمل, سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

// انتهى // ‏

23:31ت م

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بريدة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واسرعت حرم أمير منطقة القصيم صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل الرئيسة الفخرية للجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم اليوم, حفل "ليلة رمضانية" الذي يقيمه مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم, بمقر فندق جولدن توليب بمدينة بريدة, بحضور حرم وكيل إمارة منطقة القصيم منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, وعضوات مركز ولجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم, تلا ذلك كلمة غرفة القصيم ألقتها مديرة مركز سيدات الأعمال هيلة بنت محمد الصقعبي، قدمت من خلالها الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير المنديل على رعايتها ودعمها الدائم للمرأة بالمنطقة في شتى المجالات, مؤكدة أن المركز يمثل أحد شعارات غرفة القصيم العملية التي تترجم أحد شعاراتها وبعض أهدافها ومحاورها, مؤكدة أن اللجنة هي أحد أهم المراحل التي تسهم في نقل إطار القول إلى مجال الفعل، في تعزيز قيادة مجالات عمل المرأة السعودية بالمنطقة، وتنمية وتطوير قدراتها الذاتية وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتواكب مع التطلعات المنشودة.بعد ذلك ألقت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام بنت صالح القفاري كلمة أشارت فيها إلى أن منطقة القصيم تزخر بالعديد من المشاريع الريادية وبسيدات أعمال متميزات يدرن العديد من المشروعات النوعية, ولجنة سيدات الأعمال هي إحدى اللجان المشكلة بغرفة القصيم، والخادمة للقطاع النسائي والمساهمة في تنمية وتمكين المرأة، توافقًا مع رؤية المملكة 2030, مقدمة شكرها وتقديرها لسمو حرم أمير منطقة القصيم على تشريفها ودعمها الدائم للجنة.بعدها ألقت راعية الحفل صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل, كلمة عبرت فيها عن فخرها واعتزازها بما شاهدته من فقرات متنوعة وجهود مبذولة, مؤكدة أن التميز والإبداع هو من سمات المرأة السعودية في هذا الوطن المبارك, مشيرة إلى أن تمكين المرأة في شتى المجالات أسهم بشكل كبير في صناعة المستقبل، من خلال مواصلة تحقيق النجاحات على كافة الأصعدة, منوهة إلى أن الدولة ـ أعزها الله ـ تسير وفق تطلعات منشودة، والوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ـ بإذن الله ـ بتظافر الجهود وتكاتف الجميع, مقدمة شكرها لمركز ولجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم, مثنية على الجهود المباركة التي يبذلها كافة فريق العمل, سائلة المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى // ‏23:31ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.