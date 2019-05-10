السعودية اليوم / وكالة المسجد النبوي تُنظم مائدة إفطار لذوي القدرات الخاصة في ساحات المسجد النبوي



المدينة المنورة 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في وحدة ذوي القدرات الخاصة التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية، مائدة إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة في الساحة الجنوبية الغربية من المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة في لفتة إنسانية تجاه ذوي الهمم العالية ودعوتهم لمشاركة إخوانهم من الصائمين للإفطار في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, حيث تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على أن تكون الخدمات المقدمة لذوي القدرات الخاصة على أكمل .

// انتهى //

23:08ت م

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