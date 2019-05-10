السعودية اليوم / محافظ ضباء يفتتح مهرجان "ضبا زمان يا رمضان" في نسخته الثانية



الوجه 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

افتتح محافظ ضبا رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة محمود بن حسين الحربي أمس، فعاليات مهرجان "ضبا زمان يا رمضان" في نسخته الثانية، الذي تنظمه البلدية بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية بالمحافظة, بحضور مديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية, وذلك بالمنطقة التاريخية لمدينة ضباء.

واطلع المحافظ خلال جولته في المهرجان، على الأركان المشاركة التي شملت أركان ثقافية واجتماعية وتراثية وتسويقه ومسرحًا للطفل, بالإضافة إلى المركاز الرمضاني الذي يعرّف الزوّار بأصالة الماضي وقصص من الماضي بمشاهد تمثيلية، وألعاب شعبية استخدمت قديمًا, معربًا في ختام الجولة عن شكره لجهود القائمين على تنظيم هذا المهرجان .

من جانبه أوضح رئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان، أن فعاليات المهرجان تستمر إلى نهاية شهر رمضان المبارك, مؤكدًا أن المهرجان هذا العام سيكون مختلفًا في تنوعه عن موسمه الماضي, مشيرًا إلى أن فعاليات المهرجان ستشمل كذلك مسابقة لحفظ القرآن الكريم والأحاديث بالتعاون مع جمعية تحفيظ القرآن بالمحافظة، ومسابقات ودوريات رياضية في كرة السلة والطائرة بالتعاون مع نادي ضباء الرياضي، بالإضافة إلى مشاركة أندية الحي من مكتب تعليم ضباء.

وأفاد الغبان أن فعاليات المهرجان ستشمل كذلك تنظيم ملتقى نسائي في قلعة الملك عبدالعزيز التاريخية، يهدف إلى تحقيق الاجتماع الرمضاني لأفراد المجتمع وسط أجواء ترفيهية وتثقيفية، ومشاركات للسيدات في التعريف بالمأكولات الشعبية المشهورة في شهر رمضان، كما ستكون هناك أمسيات شعرية ومسابقات يومية للحضور والمشاركين رصدت لها جوائز قيمة.

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23:03ت م

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