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2019-05-10 ضبط وافدة تمارس التجميل الطبي دون ترخيص بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافدة تمارس مهنة الطب “التجميل الطبي” دون ترخيص في منزلها الخاص بمدينة الرياض. وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن ضبط الوافدة جاء بعد تلقي بلاغ من مقيمة متضررة، وإحالتها إلى النيابة العامة.









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