2019-05-09

مستشفى القويعية يستقبل ٢٤ حالة في حادث على طريق الرياض مكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

استنفرت “صحة الرياض” طواقمها الطبية بمستشفى القويعية، وذلك إثر إصابة نحو ٢٤ شخصاً مساء هذا اليوم في حادث سير على الطريق السريع الرياض مكة المكرمة.

وأعلن قسم الطوارئ والإسعاف بالمستشفى حالة الطوارئ، وتم دعم قسم الطوارئ بالمستشفى بالكادر الطبي والفني مثل ما هو معمول به في مثل هذه الحالات، وتم استقبال جميع الحالات منها عدد ٢ حالة وفاة، وأربع حالات حرجة، وتم تقديم الخدمات الطبية لكافة المصابين.

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وأوضح مدير إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات ” د. فايع ناصر المحياني أن “صحة الرياض فعّلت خططها المعدة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال إعلان حالة الطوارئ لدعم المستشفى ونقل مَن يتوجب حالتهم النقل بأسرع وقت ممكن.

وذكر أنه تم مباشرة الحادث من قِبل فرق الهلال الأحمر، وتم الدعم والإسناد لنقل المصابين من موقع الحادث لمستشفى القويعية من قِبل مركز النقل الإسعافي بمستشفى القويعية.

وناشد المحياني كافة سالكي الطرق، وخصوصاً قائدي الحافلات بضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة، وترك التهور والقيادة بسرعات عالية، بما يحقق السلامة للجميع.

وأشار إلى أن صحة الرياض تسعى لبذل كل الجهود المخلصة من قِبل جميع منسوبيها لتقديم كل ما يمكن للوطن والمواطن وظهور صحة الرياض بما يليق بها.