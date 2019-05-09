فيديو.. تفاصيل ورقم الاستفادة من خدمة سارة

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تقديم خدمة جديدة اسمها “سارة”، عبارة عن رد آلي عبر تطبيق الواتساب.

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ونشر عبدالعزيز الرشيد، الخبير التقني، مقطع فيديو يوضح تفاصيل استخدام الخدمة والرقم التي يمكن الاتصال من خلاله للاستفادة من هذه الخدمة.

ومن خلال الخدمة تستطيع أن تسأل عن أي منتج أو سعر دواء معين، ودرجة تركيز المنتج، وتحصل من خلال التطبيق على المعلومات اللازمة.