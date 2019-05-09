- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. تفاصيل ورقم الاستفادة من خدمة سارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تفاصيل ورقم الاستفادة من خدمة سارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تقديم خدمة جديدة اسمها “سارة”، عبارة عن رد آلي عبر تطبيق الواتساب.
ونشر عبدالعزيز الرشيد، الخبير التقني، مقطع فيديو يوضح تفاصيل استخدام الخدمة والرقم التي يمكن الاتصال من خلاله للاستفادة من هذه الخدمة.
ومن خلال الخدمة تستطيع أن تسأل عن أي منتج أو سعر دواء معين، ودرجة تركيز المنتج، وتحصل من خلال التطبيق على المعلومات اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تفاصيل ورقم الاستفادة من خدمة سارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.