مداهمة استراحة استغلها عمال مخالفون لتعبئة التمور والطحينة بطرق بدائية

2019-05-09

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

ضبطت أمانة الطائف استراحة حوّلها عمال مخالفون إلى موقع لتعبئة وتغليف التمور والطحينة بطريقة بدائية تفتقر لأدنى الشروط الصحية ومتطلبات النظافة، كما كشفت الحملة الرقابية التي نُفذت على الموقع العشوائي عدم حصول العمالة على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض السارية لممارسة هذا النشاط.

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وقد تم إغلاق الاستراحة، والتحفظ على محتوياتها، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية، مع تسليم العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم، وحذرت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية كل مَن تُسوّل له نفسه المتاجرة بصحة المستهلكين لتحقيق مكاسب سريعة بطريقة مخالفة بأنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحقه.

يُذكر أن الأمان تنفذ حالياً حملة رقابية شاملة عبر 11 بلدية فرعية ومكتباً للخدمات البلدية تغطي أنحاء المحافظة، مدعومة بالإدارات الإشرافية المختصة ضمن حملة (غذاؤكم أمانة) لمنع التجاوزات الصحية التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، وسيستمر تطبيق خطة العمل الرقابي الموسمي طوال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري بإذن الله.