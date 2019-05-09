الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنّأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك المُفدى عن شكره وتقديره لسموه على ما عبّر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.