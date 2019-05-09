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نصائح لمدمني القهوة لتجنب الإصابة بالصداع في نهار رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح د. فهد الخضيري مُدمني القهوة لتجنب الإصابة بالصداع في الأيام الأولى من شهر رمضان، بالعمل على تغيير مواعيد شرب القهوة، والتعود على شُربها بعد غروب الشمس.
وأضاف الخضيري خلال حديث لبرنامج “كيف الصحة”، يجب على الصائم عند حلول موعد الإفطار عدم البدء بشرب القهوة قبل أن يأكل شيئاً أو يشرب ماء، لأن الكافيين يتسبب في تجفيف الجسم من السوائل وأصلاً الجسم شبه جاف من السوائل، باعتبار أن الصائم لا يتناول شيئاً طوال اليوم، ما يتسبب بمشاكل صحية.
كما حذّر الصائمين أيضاً من البدء بشرب العصائر المحلاة عند الإفطار قبل شرب الماء، كون أن ذلك سيتسبب بمضاعفات صحية، حيث يكون جسم الصائم بحاجة للماء فيمتص الماء والسوائل الموجودة في العصائر المحلاة، وتبقى المكونات الأخرى من سكريات وأصباغ متراكمة في المعدة فيمتصها الجسم، وهي من المؤكد لها أضرارها الصحية.
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