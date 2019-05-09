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تأجيل النظر في طلب الإفراج المشروط عن حميدان التركي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تركي حميدان التركي، اليوم الخميس، أن لجنة النظر في طلب الإفراج المشروط المقدم من والده قررت تأجيل النظر في الطلب.
وأضاف نجل حميدان التركي، متابعات الخليج 365 المعتقل في الولايات المتحدة الأمريكية في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن اللجنة قررت تأجيل النظر مدة شهرين.
وجاء هذا القرار بعدما منعت إدارة السجن والده من حضور الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد يوم الثلاثاء الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر حميدان التركي السجين في أمريكا للجلسة ويستمع إلى قرار أعضاء اللجنة القضائية الذين كان من المفترض أن يقبلوا طلبه أو يرفضوه أو يؤجلوا النظر فيه.
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