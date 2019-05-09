4 إصابات بليغة ومتوسطة في حادث انقلاب لعائلة بمعشوقة الباحة

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة في مركز معشوقة بالباحة.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني: “تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب لعائلة في تمام الساعه 18:13 قبل مغرب اليوم الخميس 4 / 9 / 1440 هـ على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع معشوقه الناصف طريق السلمه”.

وأردف: “تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث وأيضاً القائد الميداني سعد عوض الزهراني”.

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وتابع: “عند وصول الفرق الإسعافيه إلى معشوقه اتضحت وعورة الطريق وعدم الوصول إلى موقع حادث الانقلاب وبعد ذلك تم نقل ال‘صابات من موقع الحادث إلى سيارات الإسعاف من قبل رجال الدفاع المدني وكانت 4 إصابات”.

وتفصيلاً: “إصابة بليغة لبالغ ولديه كسور بالأطراف السفلية وأيضاً إصابة بليغة لطفل يبلغ من العمر سنتين ولديه إصابة في الرأس وإصابتين متوسطة إعمارهم 11 سنة و12 سنة تم التعامل مع جميع الإصابات ونقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة”.