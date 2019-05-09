«أوقاف الراجحي» تنتهي من تنفيذ برنامج كفالة أسر السجناء بسداد إيجارات مساكن 200 أسرة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أنهت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي تنفيذ برنامج (كفالة أسر السجناء) وذلك من خلال التكفل بتسديد إيجارات مساكن (200) مئتان أسرة من أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع ‏‏اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)).

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف الاستاذ/ عبدالسلام بن صالح الراجحي، مشيراً إلى أن من أهداف برنامج (كفالة أسر السجناء) هو الوقوف مع هذه الأسر المحتاجة ومساندتها ودعمها طلباً للأجر من الله تعالى وامتثالاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة).

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وأكد الراجحي أن البرنامج يتمثل في سداد الإيجارات عن أسر السجناء في مختلف مناطق المملكة والذين تم ترشيحهم من قبل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ((تراحم)), ويأتي ذلك إدراكاً من إدارة الأوقاف بأهمية هذا الجانب، ودوره الكبير في الاستقرار الاجتماعي لأسر السجناء، وخصوصاً أن هذه الأسر تعاني من الأعباء المادية في ظل غياب رب الأسرة نتيجة بقائه في السجن، مما يجعل مساعدتها في تحمل أعباء أجرة السكن يخفف عنها الآثار النفسية والمعنوية والمادية التي تعانيها جراء غيابه، حيث يُعد السكن من أهم عوامل استقرار الأسرة.

وأوضح الراجحي بأن ما تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية من أعمال وبرامج خيرية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل جنباً إلى جنب مع الدور الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

وأشاد الراجحي بالدور ‏المهم والحيوي للجان الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في مختلف مناطق المملكة وما تقوم به من أعمال رائدة في تحقيق أهدافها السامية لمساعدة المعوزين من المستفيدين من برامجها من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله اللذين ‏لا يألو جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المجتمع وإعانتهم في مختلف ظروفهم ‏الاجتماعية.

واختتم الراجحي تصريحه بتقديم شكره وتقديره لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ((تراحم)) على جهوده المبذولة, كما قدم شكره وتقديره لسعادة مدير عام السجون

اللواء/ محمد بن علي الأسمريعلى تعاونه الدائم والمميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل ما تقوم به إدارة الأوقاف من أعمال جليلة في ميزان ‏حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والعاملين في إدارة الأوقاف.