وفاة شخصين وإصابة 23 آخرين في حادثين بالرياض

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-محمد السويهري

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث انقلاب حافلة نقل جماعي، اليوم، الخميس، والذي نتج عنه ثمانية عشر أصابة وحالتي وفاة، منها ١٣ حالة تم نقلها ثلاث منها حرجة فيما رفض ثلاث حالات النقل.

وباشرت ثمان فرق اسعافية إضافة لثلاث فرق من وزارة الصحة (مستشفى القويعية)، وكان الحادث وقع على كوبري الفويليق بإتجاه الغرب على طريق مكة عند الساعة الخامسة وتسعة واربعون دقيقه بزمن استجابه قدره ١٦ دقيقه، وتم نقل جميع الحالات لمسشفى القويعية.

كما باشرت حادث تصادم اخر على طريق مكة بعد الحوميات نتجه عن خمس حالات من ضمنها طفل تم نقلها جميعا من خلال اربع فرق اسعافيه منها حالتين متوسطه وحالتين طفيفة، حيث وقع الحادث عند الساعة الخامسة وثلاثة وثلاثون دقيقة عصراً تم نقل جميع الحالات لمسشفى الحوميات العام ومسشفى الخاصره.