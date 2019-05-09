الان تتابع انطلاق مشروع مكافحة الجندب والحشرات التكافلية في المدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 11:47 م, 9 مايو 2019 م التعليقات: 0 من ساحات الحرم النبوي الشريف، انطلق قبل قليل، مشروع مكافحة الجندب والحشرات التكافلية بالمدينة المنورة، أحد مشاريع المكافحة الجديدة التي اعتمدتها الأمانة مؤخراً ضمن أعمال مكافحة آفات الصحة العامة.

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