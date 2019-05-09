الان تتابع ضبط وافدة تمارس “التجميل الطبي” دون ترخيص في منزلها الخاص بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 11:33 م, 9 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية تم ضبط وافدة تمارس مهنة الطب “التجميل الطبي” دون ترخيص في منزلها الخاص بمدينة الرياض، وذلك بعد تلقي بلاغ من وافدة متضرره، وإحالتها إلى النيابة العامة.

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