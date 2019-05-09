شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة وطنية لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة.. عبر «أبشر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

أطلق المجلس الصحي السعودي، عبر المركز الوطني للقلب، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبادرةً وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة «أبشر» الإلكترونية.

وتهدف المبادرة إلى تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إضافة إلى تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع.

وتم إطلاق المبادرة، في حفل أعدَّ بهذه المناسبة، بحضور الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، والمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، ومساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور إبراهيم الهرفي، ومدير المركز الوطني للقلب في المجلس الصحي السعودي الدكتور ناصر القحطاني.

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وعبّر الدكتور نهار العازمي عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة (الجهة المشرفة على منصة أبشر الإلكترونية)، لتعاونهم في إطلاق المبادرة التي ستحقق كلَّ الأهداف المرجوة منها بإذن الله، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي جنباً إلى جنب، مع المبادرات والمشاريع التي عمل عليها المجلس الصحي السعودي، التي تهدف في مجملها إلى تحسين الخدمات الصحية في المملكة ووضع الخطط الوقائية لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الشدي على أن هذه المبادرة الوطنية جاءت بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي، رغبةً في جمع معلومات دقيقة عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في التعرف على أكثرها شيوعاً، وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمرضى مستقبلاً، ورفع مستوى الوعي الصحي بهذه الأمراض.

وأشار إلى أنه يمكن لمستخدم نظام «أبشر» المشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال الإجابة على تساؤلات الاستبيان بشكل اختياري، وفي زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة.