شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا اليوم من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لآل سعيد على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.