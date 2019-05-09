السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزارء بسلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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