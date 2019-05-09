خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزارء بسلطنة عمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لسموه على ما عبر عنه من مشاعر أخوية، سائلاً الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.