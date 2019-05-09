مبادرة وطنية لقياس معدل انتشار الأمراض المزمنة عبر «أبشر»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أطلق المجلس الصحي السعودي، عبر المركز الوطني للقلب بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، مبادرة وطنية لقياس عبء الأمراض المزمنة في المملكة، وذلك من خلال منصة «أبشر الالكترونية».

وأطلقت المبادرة في حفل أعد بهذه المناسبة، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور نهار العازمي، والمشرف على أعمال وإدارة مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق الشدي، ومساعد الأمين العام للمجلس الدكتور إبراهيم الهرفي، ومدير المركز الوطني للقلب في المجلس الدكتور ناصر القحطاني.

وعبر العازمي عن شكره وتقديره لمنسوبي مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة (الجهة المشرفة على منصة أبشر الالكترونية)، لتعاونهم في إطلاق المبادرة التي ستحقق كل الأهداف المرجوة منها، مشيرا إلى أنها تأتي جنبا إلى جنب مع المبادرات والمشاريع التي عمل عليها المجلس، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين الخدمات الصحية في المملكة، ووضع الخطط الوقائية لتخفيف وطأة الأمراض المزمنة على أفراد المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور طارق الشدي أن هذه المبادرة جاءت بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي، رغبة في جمع معلومات دقيقة عن الأمراض المزمنة، بما يسهم في التعرف على أكثرها شيوعا، وتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمرضى مستقبلا، ورفع مستوى الوعي الصحي بهذه الأمراض، لافتا إلى أنه يمكن لمستخدم نظام «أبشر» المشاركة في هذه المبادرة الوطنية من خلال الإجابة على تساؤلات الاستبيان بشكل اختياري، وفي زمن قياسي لا يتعدى دقيقة واحدة.

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أهداف المبادرة:

تحديد معدل انتشار الأمراض المزمنة في المملكة

تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

تعزيز أنماط الصحة العامة للمجتمع