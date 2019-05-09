ضبط موقع عشوائي لتصنيع الصابون بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت بلدية المليساء الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الإدارة العامة للرقابة البيئية في الأمانة وفرع وزارة التجارة والضبط الميداني مصدرا للتلوث البيئي في حي السروات جنوب المحافظة، وهو عبارة عن موقع عشوائي لتصنيع الصابون وتجميع الزيوت غير الصالحة للاستهلاك.

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وجرت مداهمة الموقع الذي كانت تديره عمالة مخالفة إثر تلقي بلاغات وشكاوى عدد من الأهالي حول انبعاث روائح كريهة في أرجاء الحي ويمتد تأثيرها إلى المنازل، وأثناء الجولات الميدانية تم التعرف على مصدر التلوث، حيث اتضح أنه يعمل بلا رخصة نظامية ويفتقر للاشتراطات الصحية، كما تبين استخدامه الزيوت المحروقة والمواد الكيميائية والمياه الآسنة في صناعة الصابون.

وحجزت الأمانة رافعتين وناقلة للصرف الصحي، وتم إتلاف كميات كبيرة من الزيوت والمواد الكيميائية المستخدمة في التصنيع، كما تحفظ فريق الضبط الميداني على ثلاثة عمال مخالفين، وجرى إعداد محضر مشترك واستدعاء صاحب العلاقة واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة بيئيا، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة والبلديات الفرعية والجهات المعنية، وستتخذ الإجراءات النظامية للحد من الظواهر السلبية، ومنع مصادر التلوث في أنحاء المحافظة.