تعاون لإجراء 60 عملية لمرضى العيون بالقصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تركي المحارب - بريدة ينطلق البرنامج التعاوني بين التجمع الصحي بالقصيم ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون اليوم لإجراء عمليات العيون للمرضى بقوائم الانتظار بما يقارب 60 عملية جراحية للمرحلة الأولى. وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع أن البرنامج يأتي في إطار الخطوات الرامية إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وتقليل فترات مواعيد انتظار العيون، خاصة في العمليات الجراحية، مشيرا إلى أن فريقا طبيا من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سيبدأ إجراء العمليات الجراحية لمرضى العيون، حيث سيتم إجراؤها في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى بريدة المركزي للمرضى على قوائم الانتظار.



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