42.5 مليارا مدفوعات حساب المواطن خلال 18 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ إجمالي مدفوعات «حساب المواطن» منذ انطلاق البرنامج وحتى مايو 2019 أكثر من 42.5 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لثماني عشرة دفعة أكثر من 333 مليون ريال.

واستبق البرنامج الموعد المحدد لإيداع المخصصات الشهرية للمستفيدين بيوم واحد، وأودع أمس 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الثامنة عشرة لمايو من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.وبحسب نظام البرنامج فإن إيداع الدعم في حسابات المستفيدين يجري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويقدم ليوم إذا صادف يوم العاشر الجمعة، كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد إذا صادف يوم السبت، حيث يتم الإيداع الأحد.

83 % نسبة المستفيدين

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 14.5 مليون ريال، فيما بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83%، متخطيا عددهم حاجز الـ12.3 مليون مستفيد وتابع.

44 % استحقاق كامل

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة مايو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

مواعيد الاستفسار في رمضان

ونوه المتحدث الرسمي بأن فريق الدعم في مركز الاتصال يرحب باستفسارات المستفيدين ويستقبلها خلال رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس، بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، ومن الساعة الثامنة مساء إلى الواحدة صباحا، كما يرحب فريق التواصل باستقبال أي استفسار على مدار الساعة، وذلك من خلال حساب خدمة العملاء Citizen_care، مشددا على أهمية تحديث بيانات ودخل المستفيد الرئيس والتابعين بشكل صحيح ودقيق عند وجود أي تغيير، موضحا أنه يمكن للمستفيدين الإضافة والتعديل على البيانات أو الدخل في حال طرأ أي تغيير، وذلك لتفادي عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة.

الدفعة الأولى: 2 مليار ريال 10.6 ملايين مستفيد

الدفعة الثانية: 2.1 مليار ريال 11 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة: 2.2 مليار ريال 11.6 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة: 2.2 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد

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الدفعة الخامسة: 2.3 مليار ريال 12.2 مليون مستفيد

الدفعة السادسة: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد

الدفعة السابعة: 2.4 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة: 2.3 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد

الدفعة التاسعة: 2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد

الدفعة العاشرة: 2.3 مليار ريال 12 مليون مستفيد

الدفعة الحادية عشرة: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد

الدفعة الثانية عشرة: 2.4 مليار ريال 12.1 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة عشرة: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة عشرة: 2.4 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد

الدفعة الخامسة عشرة: 2.4 مليار ريال 12.4 مليون مستفيد

الدفعة السادسة عشرة: 2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد

الدفعة السابعة عشرة: 2.5 مليار ريال 12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة عشرة: 2.5 مليار ريال 12.3 مليون مستفيد