«البيئة» تتيح التسجيل لـ 100 متدرب في برنامج سعودي قاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة باب التسجيل في المرحلة الأولى لـ 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (سعودي قاب)، بدءا من الأحد المقبل حتى 29 مايو 2019.

وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادرا على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وألا يكون المتقدم موظفا أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي.

وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل 15 متدربا في وحدة سعودي قاب، والحصول على شهادات معتمدة من مدربين لهم خبرات دولية.

Advertisements

وبينت الوزارة أن مدة الدورة 3 أشهر بواقع 5 أيام أسبوعيا و8 ساعات تدريب عملي ونظري يوميا، وسيتم توزيع المتدربين 100 متدرب على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية. وأفادت بأنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين.

شروط القبول:

أن يكون المتقدم سعوديا أو سعودية الجنسية.

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي.

يفضل من يكون قادرا على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

ألا يكون المتقدم موظفا أو لديه سجل تجاري.

يفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي.

3 أشهر

بواقع: 5 أيام أسبوعيا

8 ساعات تدريب يوميا