صحف هولندا: نهاية مؤلمة وسط الدموع لأياكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشاركت الصحف الهولندية خيبة الأمل الكبيرة على صفحاتها الصادرة أمس، وذلك بعد توديع فريق أياكس بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام توتنهام الإنجليزي.

وذكرت صحيفة دي تيليجراف: «أياكس ألقى بالمباراة النهائية بعيدا في اللحظة الأخيرة، حلم أياكس تبخر بطريقة مؤلمة للغاية، حلم أمستردام انتهى بكابوس».

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وكتبت صحيفة فولكسكرانت: «رحلة أياكس عبر أوروبا، عبر أرض أحلام كرة القدم، انتهت بشكل درامي... بعد نهاية غير مسبوقة وسط دموع أمستردام».

وعلقت ألجيمين داجبلاد قائلة «كيف سارت الأمور بشكل خاطئ»، ولكنها أثنت على مجموعة اللاعبين الذين يبدو أنهم سينفصلون، حيث أصبح فرانكي دي يونج في طريقه إلى برشلونة بينما تتابع أعين عدد من الفرق الأوروبية مدافع وقائد الفريق ماتياس دي ليخت (19 عاما).

وجاء فوز توتنهام بشكل مذهل وعودة من بعيد لفريق ليفربول الذي تغلب على برشلونة برباعية نظيفة، ولكن الصحف الهولندية أرادت أن تتذكر كيف قام أياكس الذي لديه أربع كؤوس أوروبية، ولكن ميزانيته تقلصت كثيرا واستطاع آخرون التفوق عليه بإذهال أوروبا هذا الموسم.