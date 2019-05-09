صحيفة إسبانية: أوروبا لا تدعو للتفاؤل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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علقت صحيفة «لا فانجوارديا» الإسبانية على انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في الفترة بين 23 و26 مايو الحالي، قائلة في عدد أمس «إن هذه الانتخابات ينقصها الحشد السياسي والشعبي، وهو ما يعكس ضعف التحمس للمشروع الأوروبي».

وتابعت الصحيفة أن «استطلاعات الرأي تشير إلى أن المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات ستكون هي الأضعف في تاريخها»، وقالت إنه من المنطقي في مثل هذه الأجواء أن «شيئا بعينه يثير القلق».

وحذرت الصحيفة من أن تداعيات هذا الصعود ستكون كارثية «حيث سيكون هذا الصعود في حالة حدوثه وكأنه طوربيد ينسف المشروع الأوروبي من الأصل»، وخلصت إلى أن «السيناريو لا يدعو للتفاؤل».