داعش يذبح مسؤولا عراقيا مع عائلته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي أمس بأن ثمانية أشخاص من عائلة مسؤول محلي قتلوا ذبحا في هجوم لتنظيم «داعش» على منزلهم في الساحل الأيمن من الموصل.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المصدر القول إن «عناصر من تنظيم داعش اقتحموا منزل مختار منطقة الكوار الواقعة في الساحل الأيمن من الموصل، وقاموا بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة»، وأضاف المصدر أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي».

يشار إلى أن عددا من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم «داعش» ما زالت موجودة داخل مدينة الموصل، رغم جهود القوات الأمنية الحثيثة لتعقبهم.