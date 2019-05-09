السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوالالمبور
قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه سيفي بوعده فيما يتعلق بتسليم السلطة إلى السياسي أنور إبراهيم.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن ذلك يعني أن مهاتير لن يكمل فترة ولايته البالغة خمس سنوات.
وقال مهاتير إنه سيفي بوعده، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيسلم السلطة إلى أنور إبراهيم، لكن لم يحدد رئيس الوزراء الماليزي موعدا لتنحيه عن السلطة.
وكان مهاتير محمد، الذي فاز في انتخابات 9 مايو 2018، على رأس ائتلاف «باكاتان هارابان» وعد بتسليم السلطة إلى إبراهيم خلال «سنوات قليلة»، دون تحديد موعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاتير محمد يتعهد بتسليم السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.