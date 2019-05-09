مهاتير محمد يتعهد بتسليم السلطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه سيفي بوعده فيما يتعلق بتسليم السلطة إلى السياسي أنور إبراهيم.

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وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن ذلك يعني أن مهاتير لن يكمل فترة ولايته البالغة خمس سنوات.

وقال مهاتير إنه سيفي بوعده، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيسلم السلطة إلى أنور إبراهيم، لكن لم يحدد رئيس الوزراء الماليزي موعدا لتنحيه عن السلطة.

وكان مهاتير محمد، الذي فاز في انتخابات 9 مايو 2018، على رأس ائتلاف «باكاتان هارابان» وعد بتسليم السلطة إلى إبراهيم خلال «سنوات قليلة»، دون تحديد موعد.