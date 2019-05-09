15 شوال مواعيد القبول بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أمس مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل، حيث سيتم استقبال جميع طلبات الالتحاق من خلال البوابة الالكترونية بدءا من 15 شوال المقبل حتى الـ30 من الشهر نفسه.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عمليات الفرز والترشيح وإعلان نتائج القبول ستكون على مرحلتين أساسيتين، الأولى بتاريخ 5 /11 /1440 لدرجة البكالوريوس، والثانية ستكون 9 / 11 / 1440 للمقاعد المتبقية من درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم، مؤكدا أن عمليات القبول ستكون جميعها الكترونية، ولا يتطلب الأمر الحضور إلى العمادة أو إرسال أي وثائق أو سجلات عند التقديم على الجامعة.