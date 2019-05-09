مصادرة 35 كجم أسماك فاسدة بمركز قنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - محايل

نفذت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل أمس جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والبوفيهات والمطاعم ومحلات بيع الأسماك، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 35 كجم من لحوم الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسجلت عددا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية أحمد العربي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.