تعليم نجران يدعو الراغبين للتسجيل في البرامج الصيفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران الراغبين في الاستفادة من مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية، للمبادرة في التسجيل الممتد حتى 24 رمضان 1440، عبر الموقع الالكتروني https://str.t4edu.com.

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وأوضح مدير عام التعليم بالإنابة مسفر الوادعي أنه شكلت عدد من اللجان التنفيذية على مستوى الإدارة، وعلى مستوى مراكز التدريب بنجران ومحافظاتها، لحصر البرامج والمدربين والمدربات ومقرات التدريب، وتهيئتها واعتماد خطة التدريب ورفعها على منصة التسجيل، ومتابعة جودة تنفيذ البرامج وإعداد التقرير الختامي لما أنجز والرفع به للمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، فيما تشرف اللجنة التنفيذية بمراكز التدريب على تنفيذ البرامج التدريبية.

وأكد الوادعي أهمية هذه البرامج التي تبدأ من الأحد 6 ذي القعدة 1440، والتي تقدم من خلالها مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية.

وأشار إلى أن فكرة المشروع انطلقت لمواكبة رؤية المملكة 2030، وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات، وكذلك إبراز أهمية التطوير المهني لكونه الأداة الأولى في تطوير الممارسات التعليمية وزيادة كفاءة النظام التعليمي.