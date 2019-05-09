إغلاق 138 منشأة مخالفة في عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت أمانة منطقة عسير 138 منشأة خلال حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية مع بداية شهر رمضان المبارك، ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» في أسبوعها الـ48.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت على تقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على مستوى أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة أسفرت عن مخالفة 841 منشأة، وإتلاف 5803 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، بينما أغلقت 138 منشأة لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.