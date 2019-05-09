مقتل 5 في حريق غرب الهند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لقي خمسة أشخاص حتفهم أمس جراء اندلاع حريق في مخزن للأقمشة بقرية قريبة من مدينة بونا غرب الهند. وأفادت قناة (إن دي تي في) بأن عمالا كانوا نائمين في غرفة عندما اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس.
وهرعت أربع سيارات إطفاء إلى الموقع للسيطرة على الحريق الذي لم يعرف بعد سبب اندلاعه.
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