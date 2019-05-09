طائرة تهبط في السويد لعيب فني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

هبطت طائرة سويدية كانت في رحلة محلية تسيرها الخطوط الجوية الإسكندنافية (إس ايه إس) وعلى متنها نحو 100 راكب، بسلام أمس رغم مؤشرات بوجود عيب فني.

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وكانت الطائرة «ايرباص ايه 320» ذات المحركين قد غادرت من ستوكهولم في طريقها إلى جوتنبرج في غرب السويد.

وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران، فريا أنا، إنه بسبب المؤشرات بوجود عيب فني جرى إخطار خدمات الطوارئ في مطار جوتنبرج لاندفيتر قبل الهبوط، تماشيا مع الإجراءات المتبعة.

وأضافت: الطائرة هبطت بدون أي مشكلة.