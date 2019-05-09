السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم
هبطت طائرة سويدية كانت في رحلة محلية تسيرها الخطوط الجوية الإسكندنافية (إس ايه إس) وعلى متنها نحو 100 راكب، بسلام أمس رغم مؤشرات بوجود عيب فني.
وكانت الطائرة «ايرباص ايه 320» ذات المحركين قد غادرت من ستوكهولم في طريقها إلى جوتنبرج في غرب السويد.
وقالت المتحدثة باسم شركة الطيران، فريا أنا، إنه بسبب المؤشرات بوجود عيب فني جرى إخطار خدمات الطوارئ في مطار جوتنبرج لاندفيتر قبل الهبوط، تماشيا مع الإجراءات المتبعة.
وأضافت: الطائرة هبطت بدون أي مشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تهبط في السويد لعيب فني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.