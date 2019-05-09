ألمانيا تخصص ساعة لإحصاء طيور الحدائق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يسعى الاتحاد الألماني لحماية الطبيعة «نابو» لمعرفة ما يمكن أن يسببه الجفاف لعالم الطيور المحلية، وذلك من خلال بدء عملية الإحصاء التقليدية للطيور التي توجد عادة بالقرب من المنازل.
وينظم الاتحاد «ساعة طيور الحديقة» في 15 مايو الحالي، والذي وصفها بأكبر حملة شعبية وعلمية لإحصاء الطيور الموجودة في الحدائق أو في المتنزهات العامة.
وشارك في الحملة العام الماضي نحو 57 ألف شخص، وأبلغوا عن طيور من 37 ألف حديقة ومتنزه.
وخصص اتحاد نابو موقعا الكترونيا يعرض عليه 15 نوعا منتشرا من الطيور لتدريب الهواة والمهتمين على التعرف على أنواع الطيور.
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