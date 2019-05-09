طائرات حربية تتولى مهمة المسحراتي في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جاكرتا تتولى طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا مهمة «المسحراتي»، حيث تبدأ في التحليق على ارتفاع قليل أعلى المناطق السكنية في جزيرة جاوة لإيقاظ المسلمين من أجل تناول وجبة السحور قبل الفجر خلال رمضان، وفقا لتقرير إعلامي محلي. ونقلت صحيفة «كومباس» أمس عن المتحدث باسم سلاح الجو سوس يوريس القول «التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور هو مهمة مركبة». وأضاف «يحافظ هذا على مهارات التحليق ليلا لطيارينا»، موضحا أن الطيارين ليس مسموح لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحا. وأفاد يوريس بأن هذا الإجراء متبع منذ أعوام عدة.



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