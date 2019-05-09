، تعليم الرياض يبدأ في استقبال الطلاب والطالبات في 130 نادياً طيلة الإجازة الصيفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "إجازتي" الذي أطلقته الوزارة في نسخته الرابعة هذا الأسبوع

بدأت أندية الحي والأندية الموسمية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والبالغ عددها 130 نادياً هذا الأسبوع باستقبال الطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية، ضمن برنامج "إجازتي" الذي أطلقته وزارة التعليم في نسخته الرابعة هذا الأسبوع.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن برنامج إجازتي يأتي منسجماً مع رؤية المملكة 2030 كونه يسهم في توفير الدعم التعليمي والترفيهي للطلاب والطالبات عبر برامج وأنشطة متنوعة تنمي فكرهم وتعزز انتماءهم لوطنهم.

وبين الوهيبي أن الأندية الموسمية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والتربوية التي يشرف عليها وينفذها تربويون يتمتعون بالخبرات العديدة في المجالات الثقافية والرياضية, مؤكداً أن الإدارة حرصت على إقامة الأندية في المدارس التي تحتوي على المرافق الرياضية المتعددة وسعت إلى تغطية أرجاء مدينة الرياض كافة والمحافظات التابعة لها.

وبدوره، بين مدير النشاط الطلابي للبنين الدكتور أنور أبوعباة أن الأندية تقدم عديد الفعاليات ضمن برنامج إجازتي 4 والذي يحتوي على أربعة مسارات رئيسة، وهي المسار الترفيهي والمسار التدريبي التقني والمسار التطوعي والمسار السياحي.

وأضاف أن الأندية ستفتح على فترتين ولمدة أربع ساعات في شهر رمضان وخمس ساعات في شوال وذي القعدة، الأولى من 1 رمضان وحتى 18 رمضان وتستأنف عملها خلال المدة من 13-17/10 والفترة الثانية ستكون من 20/10 وحتى 22/11.

من جهتها، بينت مدير نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم، أن برنامج إجازتي يهدف إلى استثمار أقصى الموارد والفرص المتاحة لدى المؤسسات التعليمية لتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفيهية هادفة وجاذبة لأكبر عدد ممكن من الطالبات؛ ما يعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية المتوازنة النافعة لوطنها ومجتمعها، في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وأشارت إلى أن مسارات برامج الأندية وهي المسار الترفيهي، التدريبي والتقني والتطوعي والسياحي تستهدف جميع الطلاب والطالبات من مختلف الشرائح التعليمية من التعليم العام والتدريب التقني والمهني والمعاهد التخصصية بمختلف مجالاتها وفق ميولهم ورغباتهم المتنوعة.

ودعت "الدريهم" جميع أولياء الأمور إلى حث أبنائهم وبناتهم للالتحاق بهذه الأندية والاستفادة مما تقدمه من براج هادفة.