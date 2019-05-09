، بسبب مخالفاته.. حرمان "الدوسري" من المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

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أعلن رئيس لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المحامي عبدالمجيد بن سليمان المهنا، صدور قرار لجنة المخالفات والعقوبات بحق المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، والذي تضمن حرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأي مهرجان أو مسابقة ينظمها نادي الإبل مدة خمس سنوات، وكذلك حرمان جميع إبله من المشاركة لمدة خمس سنوات أيضاً حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره.
وقال "المهنا": قرار اللجنة صدر بعد دراسة اللجنة للمخالفات التي ارتكبها المشارك، وكذلك بعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من قبل مجلس إدارة نادي الإبل، ويأتي هذا القرار الذي أصدرته اللجنة عقب مجموعة من القرارات في حق مجموعة من المشاركين المخالفين بمخالفات العبث ونحوها من المخالفات الأخرى.
بسبب مخالفاته.. حرمان "الدوسري" من المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
أعلن رئيس لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المحامي عبدالمجيد بن سليمان المهنا، صدور قرار لجنة المخالفات والعقوبات بحق المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، والذي تضمن حرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأي مهرجان أو مسابقة ينظمها نادي الإبل مدة خمس سنوات، وكذلك حرمان جميع إبله من المشاركة لمدة خمس سنوات أيضاً حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره.
وقال "المهنا": قرار اللجنة صدر بعد دراسة اللجنة للمخالفات التي ارتكبها المشارك، وكذلك بعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من قبل مجلس إدارة نادي الإبل، ويأتي هذا القرار الذي أصدرته اللجنة عقب مجموعة من القرارات في حق مجموعة من المشاركين المخالفين بمخالفات العبث ونحوها من المخالفات الأخرى.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
11:35 PM
منع إبله من المشاركة للمدة نفسها حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره
أعلن رئيس لجنة المخالفات والعقوبات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المحامي عبدالمجيد بن سليمان المهنا، صدور قرار لجنة المخالفات والعقوبات بحق المشارك فرحان بن محمد بن نادر الدوسري، والذي تضمن حرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وأي مهرجان أو مسابقة ينظمها نادي الإبل مدة خمس سنوات، وكذلك حرمان جميع إبله من المشاركة لمدة خمس سنوات أيضاً حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره.
وقال "المهنا": قرار اللجنة صدر بعد دراسة اللجنة للمخالفات التي ارتكبها المشارك، وكذلك بعد اطلاع اللجنة على لائحة العقوبات والمخالفات المقررة من قبل مجلس إدارة نادي الإبل، ويأتي هذا القرار الذي أصدرته اللجنة عقب مجموعة من القرارات في حق مجموعة من المشاركين المخالفين بمخالفات العبث ونحوها من المخالفات الأخرى.
، بسبب مخالفاته.. حرمان "الدوسري" من المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،
المصدر : الخليج 365
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