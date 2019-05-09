، "هلال ومدني الباحة" يتشاركان في إنقاذ مصابي حادث انقلاب بمنطقة وعرة بـ"معشوقة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدى إلى وقوع 4 إصابات بينها حالتان خطيرتان وتم نقلها لمستشفى الملك فهد

تسببت وعورة موقع انقلاب مركبة تقلّ أسرة في معشوقة الباحة قبل مغرب اليوم الخميس، في الاستعانة بفرق الدفاع المدني لنقل الإصابات لموقع الإسعافات والتي هي 4 إصابات بينها حالتان خطيرتان.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني أنه تم توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث وأيضاً القائد الميداني سعد عوض الزهراني، وعند وصول الفرق الإسعافية إلى معشوقة اتضحت وعورة الطريق وعدم الوصول إلى موقع حادث الانقلاب، وبعد ذلك تم نقل الإصابات من موقع الحادث إلى سيارات الإسعاف من قبل رجال الدفاع المدني وكانت أربع إصابات.

وقال "الزهراني": إن الحادث أدى إلى إصابة بليغة لبالغ ولديه كسور بالأطراف السفلية وأيضاً إصابة بليغة لطفل يبلغ من العمر سنتين ولديه إصابة في ، وإصابتان متوسطتنا لطفلين "11 سنة و12 سنة" تم التعامل مع جميع الإصابات، ونقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة.

وأهاب "الزهراني" بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم ( 997 ) أو عن طريق تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي مكروه - لا سمح الله - ونسأل الله السلامة لجميع المصابين.