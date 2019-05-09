محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019. وتضم القائمة الأهداف المتنافسة وهي: - محمد الشلهوب (الهلال السعودي) أمام العين الإماراتي. - رومارينهو (الاتحاد السعودي) أمام الريان القطري. - كيم داي-وون (دايغو الكوري الجنوبي) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. - هالك (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام كاوازاكي فرونتال الياباني. هدفا الشلهوب و"رومارينهو" ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019. وتضم القائمة الأهداف المتنافسة وهي: - محمد الشلهوب (الهلال السعودي) أمام العين الإماراتي. - رومارينهو (الاتحاد السعودي) أمام الريان القطري. Advertisements - كيم داي-وون (دايغو الكوري الجنوبي) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. - هالك (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام كاوازاكي فرونتال الياباني. 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 11:34 PM أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019. وتضم القائمة الأهداف المتنافسة وهي: - محمد الشلهوب (الهلال السعودي) أمام العين الإماراتي. - رومارينهو (الاتحاد السعودي) أمام الريان القطري. - كيم داي-وون (دايغو الكوري الجنوبي) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي. - هالك (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام كاوازاكي فرونتال الياباني. ، هدفا الشلهوب و"رومارينهو" ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا ،

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