محمد بن مسعود - الدمام - اطلع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية. جاء ذلك خلال اجتماع "الفيصل" اليوم بمكتبه في جدة, بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه. رئيس هيئة الرياضة يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب الرياضية للموسم المقبل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 اطلع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية. جاء ذلك خلال اجتماع "الفيصل" اليوم بمكتبه في جدة, بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه. Advertisements 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 11:24 PM اطلع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على خطة وكالة الشؤون الفنية بالهيئة لصيانة وتهيئة وتجهيز الملاعب الرياضية. جاء ذلك خلال اجتماع "الفيصل" اليوم بمكتبه في جدة, بالوكيل المكلف للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز القحطاني، واستماعه لشرح مفصل عن الخطة المقبلة لتهيئة وتطوير الملاعب التي تقام عليها جميع المسابقات، خلال فترة توقف المنافسات الرياضية في فترة فصل الصيف المقبل لتجهيزها قبل بدء الموسم الرياضي الجديد، وتوفير جميع ما تحتاجه. ، رئيس هيئة الرياضة يطلع على خطة صيانة وتجهيز الملاعب الرياضية للموسم المقبل ،

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