، بالفيديو.. "حبكم لنا يسعدنا" يكتبها الأطفال المعاقون بالألوان ،

محمد بن مسعود - الدمام - جملة ترحيبية أبدعوا برسمها تزامناً مع حملة "1=11" الرمضانية

أبدع الأطفال المعاقون في رسم وكتابة جملة ترحيبية رمضانية مضمونها #حبكم_لنا يسعدنا، تزامناً مع إطلاق جمعية الأطفال المعاقين حملة "1=11" في جميع فروعها بالمملكة، حيث يتم توجيه التبرعات لخدمة ورعاية أكثر من 4 آلاف طفل من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم لهم الرعاية الطبية عبر أحد عشر فرعاً لها، بجانب الخدمات التعليمية والاجتماعية، ومحاولة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.

وتستمد الحملة شعارها من قيام فروع الجمعية في أداء رسالة واحدة لاستيعاب جميع الأطفال المتطلعين والمحتاجين إلى خدماتها وبرامجها، والعمل على قضية الإعاقة بإطار وقائي مبادري؛ وليس علاجياً أو تأهيلياً فقط.

وتهدف الجمعية إلى تأهيل الأطفال المعوقين، لتجاوز سلبيات الإعاقة، ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها، وتحجيم آثارها على الفرد والمجتمع، كما تقدم الجمعية برامج متنوعة لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن الميلاد حتى سن 12 عاماً.

يذكر أن جمعية الأطفال المعوقين هي مؤسسة رائدة في العمل الخيري تأسست عام 1402هـ، ويرأس مجلس إدارتها الأمير سلطان بن سلمان، ولها 11 فرعاً في مختلف مناطق المملكة، وباتت واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في رعاية الأطفال المعوقين في العالم العربي.