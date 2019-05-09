، بشعار (لهم علينا حق).. طالبات تعليم عسير يُقدّمنَ الإفطار لرجال الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن فعاليات نادي الحي للبنات بثانوية الشرف خلال رمضان

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في نادي الحي للبنات بثانوية الشرف، عصر أمس ( الأربعاء ) برنامجاً لتفطير رجال الأمن في مدينة أبها تحت شعار (لهم علينا حق)، بإشراف ميداني من مدير عام التعليم سعد الجوني، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال شهر رمضان.

وقالت قائدة النادي زبيدة العويضة، إنه تم توزيع الطالبات على حديقة أبو خيال وشارع الفن وممشي حي المروج، وعملن على تقديم الوجبات لرجال الأمن، في خطوة تهدف إلى تقدير دورهم الريادي في المجتمع، وعظم مسؤوليتهم، لافتة إلى أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي ينفذها النادي خلال الشهر الفضيل.